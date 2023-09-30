Дэвис и Смолкин заняли второе место на Мемориале Ондрея Непелы

Представляющие Грузию фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, заняли на Мемориале Ондрея Непелы.

Дэвис и Смолкин набрали 188,94 балла. Победителем стала пара из Великобритании Лайла Фир/Льюис Гибсон — 200,46 балла. Замкнул тройку дуэт из Чехии Наталия Ташлерова/ Филип Ташлер — 187,34 балла.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин 3 августа выиграли турнир Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (США). Эти соревнования стали для фигуристов первыми под грузинским флагом.