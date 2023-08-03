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Сегодня, 07:17

Диана Дэвис прокомментировала победу на турнире в Лэйк-Плэсиде

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигуристка Диана Дэвис, ранее выступавшая в паре с Глебом Смолкиным за сборную России, а ныне представляющая Грузию, прокомментировала «СЭ» победу на турнире в Лэйк-Плэсиде. Танцоры выиграли в первом турнире под грузинским флагом.

— Дебютом довольны, был большой перерыв и нам было необходимо начать где-то выступать, Лэйк-Плэсид оказался подходящим турниром. Рады, что удалось победить и успешно начать сезон под грузинским флагом, — ответила Дэвис.

Дэвис/Смолкин набрали после полутора лет перерыва 191,82 балла, что является вторым по сумме результатом в карьере.

Диана Дэвис и&nbsp;Глеб Смолкин. Дочь Тутберидзе одержала победу под новым флагом. Она с партнером использовала русскую музыку
Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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