Дикиджи из-за болезни пропустит закрытые прокаты сборной России

Фигурист Владислав Дикиджи сообщил, что пропустит закрытые прокаты сборной России в подмосковном Новогорске.

«Я приболел. Выступлю ли на прокатах в Санкт-Петербурге? Если выздоровею в ближайшие дни, то выступлю, а так не знаю пока, по самочувствию», — цитирует ТАСС Дикиджи.

19-летний Дикиджи в 2024 году стал серебряным призером чемпионата России. Он выиграл два этапа Гран-при России, а в финале стал третьим.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге, а перед этим на базе в Новогорске фигуристы проведут предсезонные прокаты.