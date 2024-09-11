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Фигурное катание

Сегодня, 01:10

Дикиджи из-за болезни пропустит закрытые прокаты сборной России

Евгений Козинов
Корреспондент
Владислав Дикиджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Фигурист Владислав Дикиджи сообщил, что пропустит закрытые прокаты сборной России в подмосковном Новогорске.

«Я приболел. Выступлю ли на прокатах в Санкт-Петербурге? Если выздоровею в ближайшие дни, то выступлю, а так не знаю пока, по самочувствию», — цитирует ТАСС Дикиджи.

19-летний Дикиджи в 2024 году стал серебряным призером чемпионата России. Он выиграл два этапа Гран-при России, а в финале стал третьим.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге, а перед этим на базе в Новогорске фигуристы проведут предсезонные прокаты.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Владислав Дикиджи

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