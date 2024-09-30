Дикиджи не планирует облегчать контент на мемориале Панина-Коломенкина

Сегодня, 12:55
Олег Татауров, тренер российского фигуриста Владислава Дикиджи, рассказал о планах спортсмена на ближайшее время.
Ранее 20-летний фигурист из-за болезни пропустил контрольные прокаты сборной России.
«Влад восстановился, планируем участвовать в мемориале Панина-Коломенкина. Планируем [выступить] с полным контентом, который и планировали раньше, ближе к соревнованиям решим», — приводит ТАСС слова Татаурова.
Мемориал Панина-Коломенкина пройдет с 1 по 5 октября в Санкт-Петербурге в Академии фигурного катания.