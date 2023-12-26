Дикиджи рассчитывает выступать как минимум до 24 лет

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассчитывает продолжать спортивную карьеру как минимум до 24 лет.

«Я думаю, что лет до двадцати четырех я точно буду в этом. Сто процентов. А дальше... Вдруг травмы? Я хочу долго кататься», — приводит слова Дикиджи ТАСС.

19-летний Владислав Дикиджи лидировал после короткой программы в мужском катании на чемпионате России, однако, допустив ошибку в произвольном прокате, занял второе место, пропустив вперед теперь уже двукратного чемпиона страны Евгения Семененко.