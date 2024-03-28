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Фигурное катание

28 марта, 11:40

Дикиджи сравнил свой четверной аксель и прыжок Малинина

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Вице-чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление Ильи Малинина на прошедшем чемпионате мира.

Американец выиграл его с мировым рекордом в произвольной программе, сделав четверной аксель. Дикиджи сделал его на тренировке и стал вторым в мире, кому покорился прыжок.

— Чемпионат мира смотрел, впечатления невероятные. Это высший уровень, чтобы человек прыгал в произвольной программе шесть четверных и заканчивал каскадом ультра-си... Этот парень — гений. Талант, работа, гениальность.

— Но ты же его догонишь когда-нибудь.

— Если буду очень усердно работать, то в принципе да.

— Он похвалил твой аксель, сказал, что он был легким.

— Было приятно увидеть такой позитив в его словах, правда.

— Можешь рассказать, как ты сделал свой аксель?

— Это было после Кубка Первого канала. Я полежал дома пару дней, мне Олег Станиславович [Татауров, тренер. — Прим. «CЭ») дал отдохнуть. За это время я еще пару килограммов скинул. Вышел на лед и почувствовал очень хорошее состояние ног, рук, всего тела. По сути первым моим делом был этот аксель. Я сделал двойной разок, сделал тройной, немного перекрутил — и понял, что сейчас прыгну четверной. Поворачиваюсь к тренеру и говорю: «Я сейчас сделаю». И сделал.

— Чей аксель лучше, Малинина или Дикиджи?

— Думаю пока, что Малинина. Но я буду обязательно его догонять и, может быть, сделаю лучше!

Ранее Дикиджи поспорил с чемпионом мира Александром Галлямовым, что до конца лета сделает пятерной прыжок.

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Илья Малинин
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