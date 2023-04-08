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Сегодня, 11:59

Дин Лижэнь сравнил свой стиль игры с искусственным интеллектом

Тимур Ганеев
Корреспондент
Дин Лижэнь.
Фото Global Look Press
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Претенденты на звание чемпиона мира по шахматам Ян Непомнящий и Дин Лижэнь ответили на вопрос, с каким животным они себя ассоциируют.

Поясняя свой вопрос, казахстанский журналист уточнил, что стиль Анатолия Карпова ассоциировали с питоном, а стиль Гарри Каспарова (признан в России иноагентом — Прим. «СЭ») с тигром.

«На самом деле, лучшие игроки в истории обладали универсальным стилем игры, — подчеркнул Ян Непомнящий. — Если говорить про себя, то я бы ассоциировал себя с обезьяной. В плохие дни».

«Я бы сравнил свой стиль игры с искусственным интеллектом, — парировал Дин Лижэнь. — Хотя и допускаю ошибки. От человеческого фактора никуда не деться».

Первая партия матча за мировую шахматную корону состоится в воскресенье, 9 апреля. Матч может продлиться вплоть до 30 апреля.

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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