Директор спортивного клуба Бостона подтвердил гибель Шишковой и Наумова в авиакатастрофе

В США подтвердили гибель Шишковой и Наумова в авиакатастрофе

Директор спортивного клуба Бостона (США) Дуг Зегибе подтвердил гибель в авиакатастрофе над Вашингтоном шести фигуристов и двух тренеров — чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года Евгении Шишковой и Вадима Наумова.

«Шесть — это ужасное число для нас, но мы счастливы и благодарны, что их было не больше шести. Это будет иметь далеко идущие последствия для нашего сообщества фигуристов», — приводит РИА Новости слова Зегибе с брифинга.

Тренер добавил, что сына Шишковой и Наумова — фигуриста Максима Наумова — на борту не было.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.