Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 19:28

РУСАДА не нашло вины фигуристки Валиевой в нарушении антидопинговых правил

Иван Шитик
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства оправдал фигуристку Камилу Валиеву, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Всемирное антидопинговое агентство было проинформировано Российским антидопинговым агентством о том, что его дисциплинарный комитет вынес решение по делу фигуристки Камилы Валиевой. Комитет пришел к выводу, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это вины. Таким образом, комитет не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года)», — говорится в заявлении пресс-службы.

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады в Пекине стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат.

Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде, где она стала четвертой в личном турнире, но медали за командный турнир МОК решил не вручать до окончания расследования.

Дело Валиевой расследовало РУСАДА, однако из-за задержки с вердиктом Всемирное антидопинговое агентство передало его в СAS, потребовав дисквалифицировать фигуристку на четыре года и лишить ее всех результатов с 25 декабря, в том числе побед на чемпионате Европы и в командном турнире Игр в Пекине.

Источник: https://tass.ru/sport/16796899
Камила Валиева
Читайте также
Госпитализация Ларисы Латыниной: что известно о состоянии самой титулованной гимнастки
Ниманн обвинил Карлсена в подкупе. Ханса обзывал мошенником тролль, нанятый Магнусом?
Израиль остановит выплаты пособий украинским беженцам
Команда CNN стала свидетелем отступления ВСУ из Соледара
Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают
Reuters узнало об идее включить в десятый пакет санкций «ядерные» ограничения
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Канчельскис не считает, что многие легионеры уедут после решения CAS
Шестеро российских легкоатлетов получили дисквалификации за допинг
Колосков посоветовал клубам РПЛ работать как «Зенит» после решения CAS отклонить апелляцию российских команд
CAS отклонил апелляцию российских клубов на решение ФИФА о приостановке контрактов с легионерами
Легкоатлет Сергей Литвинов дисквалифицирован на два года за допинг и лишен бронзы ЧЕ-2014
Легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга при подготовке к Олимпиаде-2012
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов назвали главное событие своей жизни в 2022 году

Тарасова поддержала решение РУСАДА оправдать Валиеву: «Нужно отстаивать правду!»