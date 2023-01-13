РУСАДА не нашло вины фигуристки Валиевой в нарушении антидопинговых правил

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства оправдал фигуристку Камилу Валиеву, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Всемирное антидопинговое агентство было проинформировано Российским антидопинговым агентством о том, что его дисциплинарный комитет вынес решение по делу фигуристки Камилы Валиевой. Комитет пришел к выводу, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это вины. Таким образом, комитет не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года)», — говорится в заявлении пресс-службы.

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады в Пекине стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат.

Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде, где она стала четвертой в личном турнире, но медали за командный турнир МОК решил не вручать до окончания расследования.

Дело Валиевой расследовало РУСАДА, однако из-за задержки с вердиктом Всемирное антидопинговое агентство передало его в СAS, потребовав дисквалифицировать фигуристку на четыре года и лишить ее всех результатов с 25 декабря, в том числе побед на чемпионате Европы и в командном турнире Игр в Пекине.