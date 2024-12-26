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Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 10:45

Дисквалифицированная Валиева сможет приступить к тренировкам со всеми спортсменами с 25 октября 2025 года

Камила Абдурахманова
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что фигуристка Камила Валиева возобновить централизованные тренировки за два месяца до истечения наказания.

«Для нас дисквалифицированный спортсмен — это не тот человек, который оторван от диалога с антидопинговыми структурами. Мы продолжаем давать консультации, что можно и что нельзя делать. Они также участвуют в образовательных мероприятиях для того, чтобы показать другим спортсменам, что не надо делать, чтобы не испортить свою карьеру», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Логинова также добавила, что касается возвращения Валиевой к централизованным тренировкам, то Всемирный антидопинговый кодекс говорит, что можно это делать за два месяца до окончания дисквалификации. Но в каждом конкретном случае надо дополнительно советуемся со Всемирным антидопинговым агентством или с международной федерацией.

9 января Спортивный арбитражный суд принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, а результаты фигуристки, показанные с этого момента, аннулированы. Из-за дисквалификации Валиева лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России. Ограничения будут сняты 25 декабря 2025 года.

Источник: ТАСС
Камила Валиева
РУСАДА
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