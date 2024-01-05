Дизайнер костюмов Алена Куклычева в разговоре с «СЭ» ответила чемпионке Европы Алене Косторной на ее претензии. Фигуристка вернула костюмы дизайнеру в пакете «Ля ты крыса».

«Пока осталось все, как было. Кроме того, что вернули часть костюмов, другую часть я забрала сегодня сама, потому что Алена сказала: «Ваши костюмы, забирайте сами». Я просила отправить или передать курьером.

Сегодня видела ее на катке, подошла к ней, попросила костюмы, она сказала: «Берите сами. Общайтесь с костюмерами». Они мне любезно все отдали. Я не стала проверять, потому что меня уже подтрясывало, хотелось скорей уйти оттуда. А она отдала мне все в пакете, где написано «Ля ты крыса». Я в шоке!

Столько всего я сделала для нее бесплатно — любые ее хочу, более двух лет все, что она хочет, и часто в короткие сроки, по ночам работала, чтобы не подвести. Проверила, отдали не все. Если честно, больше не поеду. Такое унижение», — сказала Куклычева «СЭ».

Ранее Косторная заявила «СЭ», что костюмы были приобретены на бартерной основе.