Дизайнер Куклычева заявила, что Косторная должна ей за костюмы 240 тысяч рублей

Дизайнер костюмов Алена Куклычева рассказала, какую сумму ей задолжала фигуристка Алена Косторная.

«Задолженность Косторной? 240 тысяч (рублей). Все было оформлено официально, был выставлен счет, есть соответствующие документы», — приводит слова Куклычевой matchtv.ru.

3 января Куклычева заявила, что отказывается от сотрудничества с Косторной, намекнув на долги фигуристки. В ответ спортсменка назвала слова дизайнера хайпом.

В текущем сезоне Косторная в паре с Георгием Куницей заняла 9-е место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Челябинске. До прошлого года 20-летняя фигуристка выступала в одиночном катании.