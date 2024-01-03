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Фигурное катание

3 января, 23:41

Дизайнер Куклычева заявила, что Косторная должна ей за костюмы 240 тысяч рублей

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алена Косторная и Георгий Куница.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Дизайнер костюмов Алена Куклычева рассказала, какую сумму ей задолжала фигуристка Алена Косторная.

«Задолженность Косторной? 240 тысяч (рублей). Все было оформлено официально, был выставлен счет, есть соответствующие документы», — приводит слова Куклычевой matchtv.ru.

3 января Куклычева заявила, что отказывается от сотрудничества с Косторной, намекнув на долги фигуристки. В ответ спортсменка назвала слова дизайнера хайпом.

В текущем сезоне Косторная в паре с Георгием Куницей заняла 9-е место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Челябинске. До прошлого года 20-летняя фигуристка выступала в одиночном катании.

Источник: https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI2001072_Dizajner_Kuklycheva_Kostornaja_dolzhna_mne_240_tysach_rublej_za_kostumy_no_ona_govorit_chto_nichego_ne_dolzhna
Фигурное катание
Алена Косторная
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