Дизайнер Куклычева заявила, что Косторная должна ей за костюмы 240 тысяч рублей

3 января, 23:41
Дизайнер костюмов Алена Куклычева рассказала, какую сумму ей задолжала фигуристка Алена Косторная.
«Задолженность Косторной? 240 тысяч (рублей). Все было оформлено официально, был выставлен счет, есть соответствующие документы», — приводит слова Куклычевой matchtv.ru.
3 января Куклычева заявила, что отказывается от сотрудничества с Косторной, намекнув на долги фигуристки. В ответ спортсменка назвала слова дизайнера хайпом.
В текущем сезоне Косторная в паре с Георгием Куницей заняла 9-е место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Челябинске. До прошлого года 20-летняя фигуристка выступала в одиночном катании.