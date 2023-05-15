КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

15 мая, 15:43

Дизайнер рассказала о ценах костюмов для фигурного катания и художественной гимнастики

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Дизайнер костюмов для фигурного катания и художественной гимнастики Алена Куклычева рассказала о ценах на одежду для этих видов спорта.

«В основном цена костюма зависит от кристаллов. Дорогой сегмент — это кристаллы Swarovski. Это самые лучшие кристаллы, которые есть в мире для нашего вида деятельности, дальше уже только бриллианты. Можно сделать микс кристаллов Swarovski с более бюджетными — это будет более доступно по цене. Либо использовать только бюджетные кристаллы. В художественной гимнастике костюмы у нас стоят от 80 тысяч рублей на заказ. В фигурном катании в среднем получается 50-60 тысяч рублей, там все-таки меньше кристаллов используется», — приводит слова Куклычевой «Чемпионат».

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5103431-dizajner-rasskazala-o-cenah-kostyumov-dlya-figurnogo-kataniya-i-hudozhestvennoj-gimnastiki.html
Фигурное катание
Художественная гимнастика
1
0
Читайте также
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведева анонсировала необычный номер к осени

Реабилитолог рассказал, зачем привозить немецких врачей к Костомарову