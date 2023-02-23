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Фигурное катание

23 февраля, 23:42

DJ Цветкoff: «Не думаю, что Загитова имитировала деятельность за пультом. Я исполнил бы сет с ней»

Алина Савинова
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Российский музыкант Алексей Цветков, известный как DJ Цветкoff, рассказал, что думает о выступлении фигуристки Алины Загитовой в качестве диджея на матче 1/4 финала FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:0).

«Отличная инициатива заняться новым делом. Только вперед! Просто водила пальчиками? Не думаю, что имитировала деятельность. Скорее, ей помогали и подсказывали. Алина — молодец. Уверен, для нее нет ничего невозможного. Я бы с огромным удовольствием исполнил бы сет с ней», — приводит Sport24 слова Цветкова.

Загитова выступила с диджей-сетом перед первым кубковым матчем «Локомотива» и «Спартака». Вместе с ней на сцену вышел известный казахский диджей Imanbek, который получил музыкальную премию «Грэмми» в 2021 году

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-02-23-dj-tsvetkoff-ne-dumayu-chto-zagitova-imitirovala-deyatelnost-za-pultom-yaby-s-udovolstviyem-ispolnil-set-s-ney
Алина Загитова
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