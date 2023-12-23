Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:59

Дмитриев объяснил, почему запоминающихся программ в парном катании стало меньше

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев объяснил, почему запоминающихся программ в парном катании стало меньше.

«Сделать по-настоящему зрелищную программу стало не так просто. Не скажу, что невозможно, но усилий это требует гораздо больше, чем раньше. Новые правила оставляют фигуристам слишком мало времени на переходы между элементами. Условно говоря, раньше дорожка в короткой программе занимала 10—12 секунд, а сейчас продолжительность увеличилась до 45—50. Значит, нужно искать возможность сделать в этой дорожке что-то необычное и интересное, сохраняя при этом сложные шаги. Это затратно, требует более высоких физических и технических качеств. Совместное вращение, как и параллельное, тоже стало более продолжительным по времени. Не 15 секунд, как раньше, а 20—22. Все эти секунды складываются, и времени на то, чтобы выразить образ, зачастую просто не хватает», — приводит слова Дмитриева RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1249798-dmitriev-zrelischnye-programmy
Фигурное катание
Артур Дмитриев
0
Читайте также
Захарова сообщила об удержании Россией части взноса в ОЗХО
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Константинов указал на рекордное число нарушений при передаче Крыма УССР
В ОБСЕ не ответили на вопрос о списке предполагаемых «жертв» в Буче
Популярное видео
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Трусова сыграла в хоккей: «К этому не готовилась!»
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Леонова заявила, что Дикиджи стал намного лучше после выступления в «Гран-при»

Дмитриев посоветовал Косторной набраться терпения на ближайший год