Дмитриев-старший: «Если бы Валиева выдержала на Олимпиаде, история получилась бы круче»

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев в интервью «СЭ» прокомментировал новую произвольную программу Камилы Валиевой, поставленную по мотивам допингового скандала на Олимпиаде в Пекине.

— Всех очень взбудоражила программа Валиевой с капюшоном.

— Да, много о ней прочитал отзывов. А в чем проблема-то?

— Мол, как же так, штаб ее заставил проживать снова все эти неприятные эмоции.

— Это же образ. Она действительно это пережила. А чем образ «Кармен» отличается от этого, скажите? Если по-серьезному подходить, без шуток. На самом деле, хорошая идея. Ее же правда травили. Девчонку затравили, и она не выдержала. Если б выдержала, история была бы еще сильнее и круче. Но — не выдержала. В жизни часто не все так красиво, как хочется.

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