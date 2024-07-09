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Фигурное катание

Сегодня, 19:25

Губерниев дал совет Загитовой: «Если ты не хочешь сталкиваться с потоком негатива, уйди в тень»

Зарина Халимхонова
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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре «СЭ» дал совет Алине Загитовой, как справиться с хейтерами.

— Фигуристы находятся на первом месте по степени подверженности критике?

— Все публичные люди подвержены критике. Чем больше хейтеров у людей, тем большего успеха они добились в публичном поле. Но важно уметь держать удар. Возвращаясь к интервью с моей лучшей подругой Алиной Загитовой... Мы с Эммой Гаджиевой брали интервью у Саши Трусовой и Жени Медведевой. Обе были не в восторге от моих вопросов, но девочки держат удар, а Алина — нет. Это признак слабости, хотя, казалось бы, олимпийская чемпионка. Загитова прекрасна. Я ее большой фанат. Но ей нужно прибавлять. Если ты не хочешь сталкиваться с потоком негатива, уйди в тень и перестань быть публичной. Если ты хочешь быть, а не казаться, тогда надо быть в меру толстокожим и брать пример с меня! И посоветовал бы Алине не переходить на личность. Тот случай с Колей Басковым — это было некрасиво, — сказал Губерниев «СЭ».

Николай Басков был ведущим премии МУЗ-ТВ. В ходе мероприятия он отшутился о номере Люси Чеботиной, участие в котором приняла Загитова. После выступления певец пошутил, что Чеботина может позволить себе дорогую подтанцовку. После премии российская фигуристка написала в соцсетях следующее: «Сегодня посмотрела премию МУЗ-ТВ и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни».

Ранее стало известно, что Загитова отказалась быть с Губерниевым на одной сцене на Дне московского спорта в «Лужниках».

Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
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