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Фигурное катание

Сегодня, 20:32

Губерниев: «Российскому спорту станет лучше от возвращения Трусовой»

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение олимпийского призера Александры Трусовой возобновить соревновательную карьеру.

«Возвращение означает, что Трусова будет выступать на соревнованиях, а российскому спорту от этого станет лучше. Если бы мы выступали на Олимпиадах или чемпионатах мира, можно было бы говорить о ее возвращении на привычный уровень.

Она быстро войдет в форму на российском уровне. Если говорить про международный уровень, то сейчас данный вопрос всего лишь гипотетический», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

20-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпиады в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.

В последний раз Трусова участвовала в соревнованиях в ноябре 2022 года, тогда на пятом этапе «Гран-при России» она заняла второе место.

Источник: Metaratings.ru
Александра Трусова
Дмитрий Губерниев
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