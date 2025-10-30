30 октября, 16:00
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение федерального суда Швейцарии отклонить ходатайство о пересмотре решения Спортианого арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.
«Ей надо уже возвращаться. Годы, конечно, не вернуть, но что поделать. Она молода, красива. Камиле необходимо закрыть этот гештальт. Без всяких проблем с допингом набрать форму и всех победить. У нее все для этого есть», — сказал Губерниев «СЭ».
Ранее федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
petrovich56
При условии что Тарасовой Авербабух смажет голову амелотексом...!!!
31.10.2025
Симон Вирсаладзе
Пусть становится в пару к Камиле, а тренить их доверим Тарасовой
31.10.2025
petrovich56
Митяй знает как закрыть гештальт Камиле ...
31.10.2025
Наполеон Леопард
так ...... Камила фон Бурбон
31.10.2025
Александр Иванов
а вот интересно , «СЭ» ли звонит Губе каждый день , или наоборот ?
30.10.2025
Мендель
Чтобы кого-то победить, надо поучаствовать в соревнованиях. А для этого сначала придётся вернуть должок в пару с гаком миллиончиков. Иначе никак.
30.10.2025
Sergey Sparker
Дебил! Что еще можно сказать об этом придурке.
30.10.2025
Nik
губошлеп
30.10.2025