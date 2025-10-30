Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Олимпиада
Гран-при России
Чемпионат России
Новости
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Главная
Фигурное катание

Олимпиада

30 октября, 16:00

Губерниев — о решении по делу Валиевой: «Ей необходимо закрыть этот гештальт, набрать форму и всех победить»

Александр Абустин
корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение федерального суда Швейцарии отклонить ходатайство о пересмотре решения Спортианого арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Ей надо уже возвращаться. Годы, конечно, не вернуть, но что поделать. Она молода, красива. Камиле необходимо закрыть этот гештальт. Без всяких проблем с допингом набрать форму и всех победить. У нее все для этого есть», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Камила Валиева.Валиева должна выплатить более 2 миллионов по итогам допинг-дела. Она уже вернулась к тренировкам
8

  • petrovich56

    При условии что Тарасовой Авербабух смажет голову амелотексом...!!!

    31.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Пусть становится в пару к Камиле, а тренить их доверим Тарасовой

    31.10.2025

  • petrovich56

    Митяй знает как закрыть гештальт Камиле ...

    31.10.2025

  • Наполеон Леопард

    так ...... Камила фон Бурбон

    31.10.2025

  • Александр Иванов

    а вот интересно , «СЭ» ли звонит Губе каждый день , или наоборот ?

    30.10.2025

  • Мендель

    Чтобы кого-то победить, надо поучаствовать в соревнованиях. А для этого сначала придётся вернуть должок в пару с гаком миллиончиков. Иначе никак.

    30.10.2025

  • Sergey Sparker

    Дебил! Что еще можно сказать об этом придурке.

    30.10.2025

  • Nik

    губошлеп

    30.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Камила Валиева
    Фигурное катание
    Дмитрий Губерниев
    Читайте также
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Популярное видео
    Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
    Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
    Экскурсия по академии с Плющенко
    Экскурсия по академии с Плющенко
    Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
    Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
    Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
    Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
    Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
    Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
    Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
    Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
    Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
    Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
    Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
    Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
    Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
    Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
    Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
    Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
    Камила Валиева: номер под живой вокал
    Камила Валиева: номер под живой вокал
    Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
    Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
    Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
    Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
    Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
    Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
    Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
    Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
    Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
    Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
    Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
    Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
    Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
    Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
    Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
    Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
    Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
    Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
    Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
    Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
    Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
    МОК отказал РИА «Новости» в аккредитации на Олимпиаду-2026
    33 страны западного лагеря требуют снова отстранить российских паралимпийцев. Среди них нет США и Болгарии
    Лещенко выступил за трансляцию Олимпиады-2026 в России: «Невозможно бесконечно жить за занавесом»
    Доказательства Родченкова подошли к концу. Половина из них оказались пустышкой
    Лыжник Коростелев верит, что в CAS отменят решение о недопуске на Олимпиаду
    Майгуров: «Российские биатлонисты готовы в любой момент вернуться на международные соревнования»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя