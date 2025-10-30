Губерниев — о решении по делу Валиевой: «Ей необходимо закрыть этот гештальт, набрать форму и всех победить»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение федерального суда Швейцарии отклонить ходатайство о пересмотре решения Спортианого арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.



«Ей надо уже возвращаться. Годы, конечно, не вернуть, но что поделать. Она молода, красива. Камиле необходимо закрыть этот гештальт. Без всяких проблем с допингом набрать форму и всех победить. У нее все для этого есть», — сказал Губерниев «СЭ».



Ранее федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Валиева должна выплатить более 2 миллионов по итогам допинг-дела. Она уже вернулась к тренировкам

petrovich56 При условии что Тарасовой Авербабух смажет голову амелотексом...!!! 31.10.2025

Симон Вирсаладзе Пусть становится в пару к Камиле, а тренить их доверим Тарасовой 31.10.2025

petrovich56 Митяй знает как закрыть гештальт Камиле ... 31.10.2025

Наполеон Леопард так ...... Камила фон Бурбон 31.10.2025

Александр Иванов а вот интересно , «СЭ» ли звонит Губе каждый день , или наоборот ? 30.10.2025

Мендель Чтобы кого-то победить, надо поучаствовать в соревнованиях. А для этого сначала придётся вернуть должок в пару с гаком миллиончиков. Иначе никак. 30.10.2025

Sergey Sparker Дебил! Что еще можно сказать об этом придурке. 30.10.2025