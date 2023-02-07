Дмитрий Губерниев пожелал Роману Костомарову здоровья и сил

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы.

«Могу пожелать Костомарову только сил и здоровья. Ситуация чудовищная. В разгар его карьеры, как артиста на льду, такое несчастье. Молюсь и желаю Роману сил и здоровья», — сказал Губерниев «СЭ».

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Позднее его подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала. 45-летний фигурист столкнулся с осложнениями на фоне болезни, у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

7 февраля появилась информация о том, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений на фоне пневмонии.