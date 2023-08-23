Губерниев: «Костомаров выйдет на лед и в коньках. Еще и паралимпиаду выиграет»

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал появление олимпийского чемпиона Романа Костомаров на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

«Роман Костомаров выйдет на лед и в коньках. Я в этом не сомневаюсь. Он с несгибаемой волей, с потрясающей силой духа, с невероятным жизнелюбием. Я вообще ничему не удивляюсь. Он мужественный парень. Он еще и паралимпиаду выиграет. Мы говорим про наших паралимпийцев, это люди с безграничными возможностями. У Ромы эти возможности абсолютно безграничны. Поддержка семьи невероятная. Я восхищаюсь всей семьей. Я всегда восхищался Романом как спортсменом и семьянином. Думаю, что он горы свернет. Горжусь им и очень за него рад», — сказал Губерниев «СЭ».

46-летний Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. Уже 26 июня спортсмен опубликовал видео, как занимается с протезами на велотренажере. В начале июля его выписали из больницы в Коммунарке.