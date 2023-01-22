Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:43

Дмитрий Хрусталев: «Всегда болею только за «Хрустальный», Тутберидзе — лучшая!»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Ведущий и шоумен Дмитрий Хрусталев ответил на вопрос о том, за кого болеет в фигурном катании.

«Я, Хрусталев, болею за «Хрустальный»? Конечно! Только за «Хрустальный»! А вы меня не подставили вопросом? Я точно знаю, что вы имеете в виду под «Хрустальным»? Вообще я считаю, что Тутберидзе лучшая, конечно!» — сказал Хрусталев.

Команда «Красная машина» Алины Загитовой победила на Кубке Первого канала. В соревнованиях одиночниц участницы из команды Загитовой набрали на 40 баллов больше, чем фигуристки команды Камилы Валиевой.

Этери Тутберидзе
0
Читайте также
Супершоу Месси и Роналду в финальной дуэли: команда Лео победила 5:4, но Криштиану забил больше
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Шольц упомянул Путина и Украину посреди речи к годовщине договора с Францией
WP сообщила о большом числе погибших на фронте жителей Западной Украины
Военный эксперт рассказал о полном уничтожении запасов советской техники на Украине
Возвращение строптивых: Toyota первой возобновила поставки запчастей в Россию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Трусову не пустили на встречу с фанатами во время Кубка Первого канала

Гончаренко — о Кубке Первого канала: «Туктамышева — императрица, а героиня вечера — Акатьева»