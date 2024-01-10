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Сегодня, 13:32

Песков о Костомарове: «Пример абсолютной силы воли!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «СЭ», что пример преодоления олимпийского чемпиона Романа Костомарова является важным для многих.

Ровно год назад, 10 января 2023 года, олимпийский чемпион Роман Костомаров был госпитализирован с диагнозом пневмония. Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха Костомаров впервые после операций выступил с номером на льду.

«Является ли Костомаров примером? Конечно! Это пример абсолютной силы воли! Пример важный для многих ребят сейчас!», — сказал Песков «СЭ».

На шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха Костомаров провел два проката: сначала он вышел на лед вместе со своей женой Оксаной Домниной, а затем исполнил вместе с женой Дмитрия Пескова Татьяной Навкой номер, с которым они выиграли золото на Олимпиаде-2006 в Турине.

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