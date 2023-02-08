Соловьев обратился к Костомарову и Домниной: «Вы все преодолеете»

Олимпийский чемпион-2014 по фигурному катанию в танцах на льду Дмитрий Соловьев обратился к Роману Костомарову и Оксане Домниной со словами поддержки.

«Оксаночка, мы с вами, мы вас любим и верим, вы все преодолеете», — написал Соловьев под постом Домниной в соцсетях.

Сегодня, 8 февраля, у Костомарова день рождения. Ему исполнилось 46 лет.

10 января спортсмен попал в реанимацию с тяжелой пневмонией. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти фигуриста, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

7 февраля появилась информация о том, что Костомарову ампутировали обе стопы из-за осложнений.