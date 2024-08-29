Соловьев — о шоу Загитовой: «Алина лично позвала меня в проект, позвонила еще зимой»

Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев рассказал о своем опыте участия в шоу Алины Загитовой «Хранители времени» в Казани. Соловьев был ассистентом Загитовой в парных номерах.

«Творчество — это безграничная штука. Здорово что после профессиональной карьеры оно продолжается и дает возможность делать такие вещи. Правда поддержки какие-то сложные мы побоялись делать, те же высокие поддержки, какие и я не делал и Алина тем более. Для нее катание в паре не то чтобы уже новое, но все равно она привыкла на льду стоять не опираясь на партнера и нам приходится много подстраиваться друг под друга, искать чувство партнера.

Алина лично позвала меня в проект, я давно знал что он состоится. Она позвонила мне еще зимой, тогда уже зарождалась идея сделать это шоу. Мы давно вместе работаем, как ледовые партнеры, росли, набрали опыта в шоу Навки. Сегодня уже маститые артисты, как пара. Времени было очень мало, казалось бы, я не катался почти семь месяцев, хотя физически всегда занимаюсь собой, тренажерный зал, новые вещи для себя открываю, но действительно мы очень мало времени поработали, но все же успели очень многое сделать», — сказал Соловьев.

Шоу Загитовой «Хранители времени» прошло в Казани 29 августа в два прогона. Это был продюсерский дебют Алины.