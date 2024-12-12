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«Дневник фигуристки»: вышел журнал о пути Жени Медведевой в жанре mixed media

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«FONBOOK: Дневник фигуристки» приурочен к 25-летию чемпионки. Журнал исследует вселенную Жени в шести главах, состоящих из авторских эссе и прямой речи главной героини. Читатели узнают, чем фигуристка живет за пределами ледовых арен и каких усилий стоит построить карьеру в большом спорте.

«Дневник» пронизан ностальгией по рукописным анкетам, которые были популярны среди школьников в нулевые. Задумка сокращает дистанцию между читателями и главной героиней: поклонники спортсменки смогут увидеть ее с новой стороны.

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Иллюстрации к журналу нарисовали современные художники Илья Кутобой и Саша Посох. Сюжеты и события из жизни Медведевой изображены в их авторской манере: встреча живописи и графики, примитивизма и наивности. Кутобой и Посох работают с аналоговыми материалами, поэтому у рисунков появляется ощущение «вклеенности», как в рукодельных дневниках.

«Дневник» можно читать как альманах статей, рассуждающих о положении женщины в спорте. Среди авторов — актуальные писательницы и инфлюенсеры: журналистки Юлия Варшавская и Таня Коврижка, блогер и подкастер Ольга Крумкач и другие.

«FONBOOK» — проект-отсечка: мне исполнилось 25 лет. Для меня это, конечно, просто красивая цифра, но я много работала, многое увидела и поняла. Есть чем поделиться и что рассказать. Я надеюсь, что «Дневник» не станет историей кумира (я воспринимаю себя скорее как мотиватора); хочется, чтобы этот проект вдохновлял читателей и читательниц не сдаваться и работать, а также внимательнее относиться к себе, изучать свои сильные и слабые стороны», — рассказывает Женя.

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В проекте также приняли участие друзья и коллеги Медведевой — звезды спортивной индустрии. Среди приглашенных спикеров: участник Fonteam и ведущий «Матч ТВ» Карен Адамян, журналистка Мария Командная, автор Sport24 Константин Лесик и обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов.

«Дневник» можно выиграть на сайте проекта. Для этого поклонникам фигуристки нужно пройти специальный тест и зарегистрироваться. Совсем скоро издание появится на книжных полках, узнать о старте продаж можно в соцсетях Жени и FONBET.

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Фигурное катание
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Евгения Медведева
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