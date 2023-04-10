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Сегодня, 21:47

Доктор медицинских наук оценил шансы образования тромбов у Костомарова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Доктор медицинских наук Андрей Шестаков оценил перспективы дальнейшего лечения фигуриста Романа Костомарова.

«Хороший знак, что Романа готовят к протезам. Это означает, что врачи хорошо изучили повреждения и сократили их количество до минимума. Конечно, все залечить невозможно — сколько может быть осложнений в будущем, если не будет должного наблюдения. Но остается тромбоз, который невозможно убрать. Как правило, он не привязывается к определенному месту, а передвигается по организму при движении пациента. Сложно определить, куда он может переместиться — в этом его большая опасность. Если риск тромбоза все еще большой, то ни в коем случае нельзя переходить к установке протезов. Тут главное не торопиться и плавно переходить к следующей стадии восстановления», — приводит слова Шестакова Sport24.

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-04-10-doktor-meditsinskikh-nauk-otsenil-shansy-obrazovaniya-trombov-u-kostomarova
Фигурное катание
Роман Костомаров
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