Доктор медицинских наук — о состоянии Костомарова: «Не вижу оснований для позитива»

Доктор медицинских наук, врач-хирург Андрей Шестаков прокомментировал состояние фигуриста Романа Костомарова.

«Полиорганная недостаточность означает, что практически все органы испытывают проблемы, они поражены, — цитирует Sport24 Шестакова. — У Костомарова могут быть хорошие анализы, но с полиорганной недостаточностью радоваться рано. По сути, это поражение полости всех органов, но нужно знать, какая степень полиорганной недостаточности у Романа. Улучшение показателей — результат действия препаратов, но как поведут себя органы? Не вижу оснований для позитива. Дай бог, чтобы все выправлялось, но с этим бороться крайне тяжело».

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.