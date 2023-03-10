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Фигурное катание

Сегодня, 15:26

Доктор медицинских наук заявил, что врачи не могут перевести Костомарова на ослабленную систему лечения

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Доктор медицинских наук Андрей Шестаков высказался о ходе лечения олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.

«Такое долгое состояние при нахождении в больнице с постоянным вмешательством вспомогательных аппаратов может по-разному отразиться на улучшении динамики. Никто не может сказать, сколько организм сможет поддерживать улучшение динамики, находясь в таких условиях. Но у врачей нет выбора. Они знают, что у Романа тяжелое состояние, поэтому не могут позволить перевести его на более ослабленную систему лечения. Они должны быть уверены, что угрозы жизни нет, но насколько такой медицинский режим может отразиться на Костомарове, можно будет говорить после восстановления. Сейчас это неизвестно для всех, даже для врачей Костомарова», — приводит слова Шестакова Sport24.

В начале января 46-летний Роман Костомаров был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии. Затем фигурист перенес частичную ампутацию конечностей из-за некроза тканей.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-10-doktor-meditsinskikh-nauk-u-vrachey-net-vybora-oni-ne-mogut-perevesti-kostomarova-na-oslablennuyu-sistemu-lecheniya
Фигурное катание
Роман Костомаров
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