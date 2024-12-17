Документальный фильм о Костомарове выиграл приз «Лучший главный герой» на фестивале спортивного кино в Италии

Документальный фильм о возвращении фигуриста Романа Костомарова к жизни стал лауреатом премии на международном фестивале спортивного кино Paladino d'Oro Sport Film Festival в Палермо (Италия).

Фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» удостоился приза в номинации «Лучший главный герой». Фильм завоевал признание жюри за глубокое раскрытие личности главного героя.

«Я невероятно рад получить эту награду. Это история не только о моем пути, но и о героизме врачей, которые совершили невозможное, о любви, семье и о поддержке близких, без которой я бы не справился. Надеюсь, этот фильм напомнит всем, что даже в самых тяжелых испытаниях есть место для веры, надежды и победы над обстоятельствами. И для меня важно, что этот проект может вдохновить других, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах», — отреагировал на вручение приза Костомаров.

Фестиваль спортивного кино Paladino d'Oro Sport Film Festival — это один из старейших и наиболее престижных мировых фестивалей, посвященных спортивному кино. Его основали в 1979 году.