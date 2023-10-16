Домнина рассказала, кто поддерживал ее во время болезни Костомарова

Бронзовый призер Олимпиады и жена Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала «СЭ», кто ее поддерживал вовремя болезни мужа.

«Родные и близкие. Мы все друг друга поддерживали. Но самая большая поддержка была от брата Романа. Мы находились постоянно вместе первое время», — сказала Домнина «СЭ».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.