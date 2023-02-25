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Фигурное катание

Сегодня, 09:28

Друг Костомарова: «Комментарии имеет смысл давать, когда Роман поправится»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Российский конькобежец, призер Олимпиады Иван Скобрев в комментарии для «СЭ» призвал обсуждать здоровье фигуриста Романа Костомарова только после улучшения его состояния.

— Всем журналистам говорю, что любые комментарии имеет смысл давать, когда Роман поправится. Мы ждем и надеемся, — сказал Скобрев.

Скобрева связывают с Костомаровым дружеские отношения. Ранее конькобежец озвучил приободряющую новость о том, что Костомаров вернулся в сознание.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам. 21 февраля сообщалось, что 46-летний фигурист перенес второй инсульт.

Роман Костомаров. Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте

Фигурное катание
Иван Скобрев
Роман Костомаров
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