Друг Костомарова: «Комментарии имеет смысл давать, когда Роман поправится»

Российский конькобежец, призер Олимпиады Иван Скобрев в комментарии для «СЭ» призвал обсуждать здоровье фигуриста Романа Костомарова только после улучшения его состояния.

— Всем журналистам говорю, что любые комментарии имеет смысл давать, когда Роман поправится. Мы ждем и надеемся, — сказал Скобрев.

Скобрева связывают с Костомаровым дружеские отношения. Ранее конькобежец озвучил приободряющую новость о том, что Костомаров вернулся в сознание.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам. 21 февраля сообщалось, что 46-летний фигурист перенес второй инсульт.