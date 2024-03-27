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Фигурное катание

27 марта, 11:50

Двоеглазова рассказала, что в начале сотрудничества боялась Тутберидзе

Ана Горшкова
Корреспондент
Алиса Двоеглазова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка Алиса Двоеглазова вспомнила, какие эмоции испытывала после перехода в штаб тренера Этери Тутберидзе.

«Вообще, я сама боялась, достаточно сильно боялась. Так сложились обстоятельства, мы пришли на просмотр, это было в 2020 году, 1 ноября, я даже запомнила. Тогда была первая тренировка, Этери Георгиевны не было, у нее были дела, был один Сергей Викторович [Дудаков], и вроде не так страшно. На вторую тренировку пришла Этери Георгиевна, и стало более волнительно», — приводит слова Двоеглазовой ТАСС.

Фигуристка рассказала, что в начале сотрудничества боялась Тутберидзе и не общалась с ней. Двоеглазова отметила, что Этери Георгиевна строгий тренер, но это дает результат и она все делает правильно.

«Потом, когда тренируешься там, проходит время, и Этери Георгиевна становится родным человеком. Но сначала страшно было, просто не общалась с ней раньше, словом не перекидывалась, знала, что она строгая», — сказала Двоеглазова.

Также 15-летняя спортсменка рассказала, что Тутберидзе может похвалить, но редко.

Первым тренером Двоеглазовой была Анастасия Бурнова, которая работала в «Хрустальном». В ноябре 2023 года фигуристка стала победительницей этапа «Гран-при России» в Самаре, а в марте 2024 года выиграла финал юниорского «Гран-при России», набрав 232,23 балла.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Алиса Двоеглазова
Этери Тутберидзе
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