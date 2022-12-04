Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в интервью «СЭ» рассказала о подготовке документального фильма о себе. Она отметила, что в картине будут показаны редкие кадры.

Также фигуристка добавила, что пока не осознала всей важности данного события.

— Скоро выйдет документальный фильм о вас — «Медведева против Медведевой». Насколько это для вас важно? Будут ли там какие-нибудь важные заявления? Вы как-то уже упоминали об эксклюзивах.

— Будет много эксклюзивов. Фильм начали снимать еще в 2018 году. В нем очень много неизданного материала. Будут кадры из Канады, вы увидите очень много. И из «Ледникового периода». Думаю, что это будет интересно зрителю.

Я пока, наверное, не понимаю всей важности данного события. И относилась к этому просто как к очередным съемкам, репортажам. Наверное, «Фильм про Евгению Медведеву» звучит пафосно, конечно. (смеется) Я сама жду. Мне интересно, что из этого выйдет. Там будет много материала, которого я даже не помню.

Там есть детские кадры, которые оцифровывали с видеокамеры, с кассет. Видеозаписи, где я совсем маленькая. Мне там всего 2-3 года, я только-только начала заниматься фигурным катанием. Этих кадров никто никогда не видел.

— И вы тоже?

— И я их никогда не видела. Поэтому я пока что не понимаю, что все это из себя представляет. Так что посмотрим.