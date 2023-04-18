Чемпионы Европы Бойкова и Козловский подвели итоги сезона

Двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в интервью «СЭ» подвели итоги минувшего сезона. Пара выиграла чемпионат России, оба этапа и финал российской серии «Гран-при».

— Как оцените для себя минувший сезон? Довольны собой?

Козловский: ­— Отлично. Мы очень довольны, так как выиграли все главные старты без исключения. Здесь позволю себе похвалить нашу пару, но мы такие единственные из всех четырех видов, кому это удалось. Больше таких нет. При том что это все было достигнуто тяжелейшим трудом. Ни один из спортсменов не понизил свой уровень по сравнению с олимпийским сезоном. Все сталкивались с трудностями. Но оставались максимально собранными. В общей проекции выигрывать было очень тяжело, но мы с этим справились.

— Вы усложнялись по ходу сезона — осенью вставили в программы риттбергер. Насколько сложно это было для вас?

Бойкова: — Для нас это первый опыт. Да, в конце прошлого сезона мы попробовали каскад сальхов-ойлер-сальхов. Но это был последний старт, Кубок Первого канала. Поэтому нам разрешили выйти с новым контентом. В этом сезоне я горда собой и Димой, что мы смогли маневрировать в зависимости от формы и состояния — физического и морального и менять контент.

Козловский: — Разреши, перебью. Все-таки риттбергер мы поменяли не по ходу сезона — мы над ним работали и в летний промежуток.

— Но на первом старте вы выступали без него.

Бойкова: — Да, мы выступали с сальховом.

Козловский: — Это был мой первый старт после травмы. Прошло в районе двух недель с момента, как я вернулся к тренировкам с полноценными нагрузками. Но что касается каскада, да, мы пошли на него и делали это осознанно. Но мы были абсолютно уверены в его исполнении.

Полное интервью Бойковой и Козловского «СЭ» здесь