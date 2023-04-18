Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:00

Чемпионы Европы Бойкова и Козловский подвели итоги сезона

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в интервью «СЭ» подвели итоги минувшего сезона. Пара выиграла чемпионат России, оба этапа и финал российской серии «Гран-при».

— Как оцените для себя минувший сезон? Довольны собой?

Козловский: ­— Отлично. Мы очень довольны, так как выиграли все главные старты без исключения. Здесь позволю себе похвалить нашу пару, но мы такие единственные из всех четырех видов, кому это удалось. Больше таких нет. При том что это все было достигнуто тяжелейшим трудом. Ни один из спортсменов не понизил свой уровень по сравнению с олимпийским сезоном. Все сталкивались с трудностями. Но оставались максимально собранными. В общей проекции выигрывать было очень тяжело, но мы с этим справились.

— Вы усложнялись по ходу сезона — осенью вставили в программы риттбергер. Насколько сложно это было для вас?

Бойкова: — Для нас это первый опыт. Да, в конце прошлого сезона мы попробовали каскад сальхов-ойлер-сальхов. Но это был последний старт, Кубок Первого канала. Поэтому нам разрешили выйти с новым контентом. В этом сезоне я горда собой и Димой, что мы смогли маневрировать в зависимости от формы и состояния — физического и морального и менять контент.

Козловский: — Разреши, перебью. Все-таки риттбергер мы поменяли не по ходу сезона — мы над ним работали и в летний промежуток.

— Но на первом старте вы выступали без него.

Бойкова: — Да, мы выступали с сальховом.

Козловский: — Это был мой первый старт после травмы. Прошло в районе двух недель с момента, как я вернулся к тренировкам с полноценными нагрузками. Но что касается каскада, да, мы пошли на него и делали это осознанно. Но мы были абсолютно уверены в его исполнении.

Полное интервью Бойковой и Козловского «СЭ» здесь

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
0
Читайте также
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гербольдт: «Все российские тренеры — герои»

Двукратные чемпионы России Бойкова и Козловский высказались о риске в парном катании