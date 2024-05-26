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Фигурное катание

Сегодня, 21:10

Двукратные олимпийские чемпионы Волосожар и Траньков стали родителями в третий раз

Алина Савинова
Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
Фото Соцсети
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Двукратные олимпийские чемпионы Максим Траньков и Татьяна Волосожар сообщили о рождении сына. Этой новостью экс-фигуристка поделилась со своими подписчиками в Telegram-канале.

«23.05.2024, 15.33, вес 3,620, рост 52 см. Мальчик», — написала Волосожар.

Волосожар и Траньков поженились в 2015 году. У пары уже есть двое детей — дочь Анжелика и сын Теодор.

Волосожар и Траньков начали вместе выступать в парном катании в 2010 году. Помимо двух побед в личном и командном турнире на домашней Олимпиаде в Сочи, спортсмены также выигрывали чемпионат мира (2013), четыре раза становились чемпионами Европы (2012—2014, 2016) и трижды — чемпионами России (2011, 2013, 2016). Они объявили о завершении профессиональной карьеры в 2018 году и на данный момент занимаются тренерской деятельностью.

Фигурное катание
Максим Траньков
Татьяна Волосожар
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