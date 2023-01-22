Александр Смирнов отметил формат проведения Кубка Первого канала

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира Александр Смирнов высказался об итогах Кубка Первого канала.

— Вчера я смотрел все выступления. Сегодня удалось увидеть только пары. Очень хорошо выступили все четыре пары, показали высочайший мировой уровень. После чемпионата России и новогодних выходных прошло немного времени, все находятся в хорошей форме.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский даже вставили в произвольную программу новый элемент — каскад из трех прыжков. Пары произвели приятные впечатления, да и весь турнир в целом.

— Не кажется ли вам, что формат турнира несколько расслабленный, пропадает спортивная составляющая?

— Думаю, это больше плюс. Такой формат проведения турниров новый для нашей страны. Обычных соревнований у нас хватает, а таких нет. Посмотрим, что в марте Федерация придумает с турниром по шоу-программам. Думаю, тоже будет интересно. Нужно работать не только на результат, но и на публику и популяризацию фигурного катания, — приводит слова Савченко «Спорт День за Днем».

Турнир проходил 21-22 января в Москве на арене ЦСКА и завершился победой команды Алины Загитовой «Красная Машина».