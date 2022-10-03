Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о четверном акселе 17-летнего Ильи Малинина, который представляет США.

«Я, наоборот, радуюсь, что это парень первым сделал, — цитирует Плющенко ТАСС. — Надо не завидовать, а радоваться жизни. Чего мне печалиться? У меня сын растет, свои ученики, надо радоваться за людей, тогда и у тебя все хорошо будет».

Малинин стал первым фигуристом в истории, которому удалось чисто исполнить четверной аксель на официальных соревнованиях. Он выполнил элемент в произвольной программе в турнире US International Classic.

Малинин родился в 2004 году в США, он сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали во время спортивной карьеры под флагом Узбекистана.