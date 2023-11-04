Двукратный олимпийский чемпион Протопопов скончался 31 октября во сне

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов 31 октября скончался в возрасте 91 года, сообщает ФФККР.

Протопопов умер во сне в швейцарском Интерлакене. Соболезнования выразил Олимпийский комитет России.

Протопопов вместе с женой Людмилой Белоусовой завоевал две золотые медали в парном катании на Олимпиаде-1964 в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле.

Более 40 лет фигурист жил в Швейцарии, куда он вместе с супругой перебрались из СССР. Белоусова скончалась в 2017 году.