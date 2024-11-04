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Фигурное катание

Сегодня, 15:24

Дюамель в ответ на слова Тарасовой заявила, что та имеет право на свое мнение

Владислав Маслов
Корреспондент
Фигуристка Меган Дюамель
Фигуристка Меган Дюамель.
Фото Global Look Press
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Канадская фигуристка Меган Дюамель прокомментировала слова Татьяны Тарасовой оносительно своих высказываний о российских спортсменах.

Ранее Дюамель в интервью СМИ заявила, что российские фигуристы, сменившие гражданство, не должны тренироваться в России, поскольку страна находится под санкциями в спорте. В ответ на это Тарасова сказала, что канадка лезет не в свое дело, а ее слова — «ужасный бред», так как Россия поступает согласно правилам.

«У нее есть право на собственное мнение! Раньше я очень восхищалась Тарасовой. Помню, когда я впервые встретилась с ней в 2008 году, я была так взволнована, что попросила ее сфотографироваться. Я очень уважала ее в то время», — цитирует Дюамель «ВсеПроСпорт».

Меган Дюамель и&nbsp;Ирина Роднина. Дюамель вновь нападает на российское фигурное катание. Роднина поставила ее на место

Фигурное катание
Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд
Татьяна Тарасова

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