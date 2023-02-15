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Фигурное катание

Сегодня, 15:50

Джигурда заявил, что Загитова заслужила взойти на олимп шоу-бизнеса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Актер, сценарист, режиссер и музыкант Никита Джигурда оценил первое выступление олимпийской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой в качестве вокалистки.

«Алине не только стоит продолжать петь, она обязана это делать! Мне очень понравилось ее исполнение. Олимпийская чемпионка заслужила того, чтобы взойти на олимп шоу-бизнеса, поднимаясь не по ступенькам, а на лифте, — имеет на это право! Желаю ей продолжения музыкальной карьеры и творческих проявлений. С радостью бы спел с прославленной фигуристкой и богиней Алиной Загитовой», — приводит слова Джигурды Sport24.

14 февраля Загитова в дуэте с поп-исполнительницей Zivert выступила на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-02-15-dzhigurda-zagitova-zasluzhila-vzoyti-na-olimp-shou-biznesa-podnimayas-na-lifte-a-ne-po-stupenkam-boginya
Фигурное катание
Алина Загитова
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