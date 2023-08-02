Тренер Челошкин: «Туктамышева уже катается в удовольствие»

Егор Челошкин, тренер по ОФП в группе Алексея Мишина, поделился мнением о российской фигуристке Елизавете Туктамышевой.

«Она уже катается в удовольствие, она берет мотивацию от самого процесса катания. Понятное дело, что пьедестал, конкурентоспособность, соревнования — это так или иначе мотивирует ее, но, как она мне лично признавалась, она просто кайфует от своей деятельности», — приводит слова Челошкина Metaratings.ru.

26-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы, победительница командного чемпионата мира и финала Гран-при сезона-2014/15, чемпионка России, двукратный серебряный и трехкратный бронзовый призер чемпионата России. Также она является рекордсменкой среди одиночниц по количеству участий в первенствах страны (15 раз).