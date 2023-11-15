Фигурист Гончаров — о распаде танцевальных дуэтов: «Мне непонятно, как можно часто менять партнера или партнершу»

Фигурист Егор Гончаров, выступающий в танцах на льду с Анной Щербаковой, в интервью «СЭ» высказался о необходимости танцевальным дуэтам стремиться к долгосрочному сотрудничеству.

«Пара скатывается очень долго, и в целом для нашего вида спорта намного лучше, когда больше опытных дуэтов, где партнер и партнерша уже хорошо знают друг друга. Лучше больше скатанных пар, чем много новых, будущее которых трудно даже и предсказать. А часто менять партнера или партнершу... Мне это непонятно», — сказала Гончаров.

Щербакова с Гончаровым — чемпионы первенства России-2023 среди юниоров.