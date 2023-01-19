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Сегодня, 08:17

Екатерина Боброва: «На то, что происходит сейчас в танцах очень больно смотреть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала о том, что сейчас происходит в России с танцами на льду.

«На то, что происходит сейчас в танцах, конечно, мне лично очень больно смотреть. Но, возможно, сейчас есть некий временный спад. Такое бывает часто в послеолимпийских сезонах. К примеру, в 2010 году у нас был спад у девочек, и в спортивных парах тоже происходила смена поколений. Сейчас у нас девочки прекрасные, пары топовые. А вот у танцев небольшой упадок.

Но, мне кажется, в танцах всю эту историю, пока у нас нет международных стартов, можно обратить и в плюс. У нас есть время на подготовку, и когда мы выйдем на международную арену, у нас уже будут сильные дуэты. Пары расстаются, партнеры меняются, на недавнем чемпионате России практически половина дуэтов были новыми. А опытные сейчас не совсем в отличной форме. Так что это время надо использовать, чтобы мы подготовили конкурентоспособные танцевальные пары», — приводит слова Бобровой «КП Спорт».

 
Алена Косторная. Косторная все же ушла в парное катание. Уже известны ее партнер и тренер

 

Источник: «КП Спорт»
Фигурное катание
Екатерина БОБРОВА
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