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Фигурное катание

Сегодня, 00:16

Экс-фигурист Кирсанов был на борту разбившегося над Вашингтоном самолета

Руслан Минаев
Место крушения пассажирского самолета в Вашингтоне.
Фото Global Look Press
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Бывший фигурист Александр Кирсанов был на борту самолета, который потерпел крушение над Вашингтоном. Информацию об этом подтвердил бывший фигурист Денис Петухов.

«Пока еще полностью не известны все имена, полных списков не видели. Мы знаем, что потеряли еще двух коллег и друзей, это Александр Кирсанов и Инна Волянская», — цитирует Петухова matchtv.ru.

Пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

По информации СМИ, на борту были чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

Кирсанову было 46 лет. Он выступал в танцах на льду за Россию, США и Азербайджан. В паре с Ольгой Погосян он становился вторым на юниорском Гран-при в Словакии в сезоне-1997/98. В сезоне-1999/00. Кирсанов выиграл чемпионат Азербайджана.

Авиакатастрофа в&nbsp;США: самолет и&nbsp;вертолет разбились после столкновения в&nbsp;небе над Вашингтоном в&nbsp;ночь на&nbsp;30&nbsp;января 2025. В Вашингтоне разбился самолет: на борту могли быть пассажиры с русскими корнями. Онлайн-трансляция

Источник: matchtv.ru
Фигурное катание
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