Экс-фигурист Мирзоев считает, что Плющенко на правильном пути в тренерстве

Бывший фигурист Владислав Мирзоев поделился мнением о тренерской работе олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Если оценивать результаты учеников Евгения, можно с уверенностью сказать, что они находятся на правильном пути. Плющенко сравнительно недавно стал заниматься тренерской деятельностью и смог добиться больших успехов как на юниорском, так и на взрослом уровне. Это значит, что созданы правильные условия и методика для фигуристов. Хочется пожелать успехов и процветания команде. Чем больше в России будет тренерских штабов и конкуренции, тем лучше», — цитирует Мирзоева Metaratings.ru.

В 2017 году Плющенко открыл собственную академию фигурного катания на западе Москвы, которая получила название «Ангелы Плющенко». В августе этого года открылся набор в отделение «Ангелов Плющенко» в Кемерове.