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Фигурное катание

Сегодня, 12:41

Экс-фигуристка Медовикова Антонова подтвердила разряд после вмешательства ФФККР

Руслан Минаев
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Фигуристка Дарья Антонова смогла подтвердить первый спортивный разряд при содействии Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

12-летняя спортсменка выступила на всероссийских соревнованиях имени Виктора Кудрявцева. По сумме двух программ она набрала 167,47 балла, не допустив падений, что и было ключевым условием для подтверждения разряда. Ранее Антонова была включена в заявку оставшихся региональных соревнований сезона после вмешательства ФФККР.

Константин Медовиков.«Лез под майку, целовал в губы, укусил за грудь». Еще один скандал с домогательством тренера

23 апреля Татьяна Антонова заявила, что Медовиков домогался ее 12-летней дочери Дарьи, лез фигуристке под майку, целовал ее в губы и трогал за грудь. На неподобающее поведение тренера пожаловались и другие родители. СК в Новосибирске начал проверку по факту информации о домогательствах педагога к юным спортсменкам.

Члены родительского комитета группы Медовикова обратились в органы опеки, отметив, что Татьяна Антонова ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности, допускает жестокое обращение со своим ребенком.

Фигурное катание
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