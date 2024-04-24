Экс-фигуристка Обласова обвинила Слуцкую в употреблении допинга

Бывшая российская фигуристка Кристина Обласова рассказала, что двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая употребляла допинг. Экс-спортсменка считает, что из-за астмы Слуцкая легально могла принимать запрещенные препараты.

«Я слышала, что Слуцкая употребляла допинг, так как она вдруг в 21 или 22 года стала астматиком по непонятной причине, и ей были разрешены дыхательные препараты. В нашем виде спорта действительно очень важно, чтобы тебе хватило дыхалки и сил на прыжки. Ну, схитрила — ок. Удалось, и ладно. Больше я не знаю, чтобы кому-то давали какой-то допинг. Нам никто не давал», — цитирует Обласову «Чемпионат».

Слуцкая в ноябре 2006 года объявила о завершении своей спортивной карьеры. 46-летняя экс-спортсменка завоевала 40 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых медалей.