Экс-фигуристка Сотскова родила второго ребенка

Выступавшая в одиночном катании российская фигуристка Мария Сотскова сообщила о рождении сына.

Бывшая спортсменка стала мамой во второй раз. В декабре 2023 года она родила дочь, которую назвали Верой.

«Добро пожаловать в семью, малыш Луи. Мы тебя очень ждали», — написала 24-летняя Сотскова в своих соцсетях, выложив фото с новорожденным малышом.

Сотскова является серебряным (2018) и бронзовым (2017) призером чемпионатов России, серебряным призером финала «Гран-при ISU» (2017). Также она принимала участие в Олимпиаде 2018 года, где стала восьмой.

В 2021 году фигуристка получила дисквалификацию на 10 лет (начало отстранения отсчитывается с 6 апреля 2020 года) и запрет на любую спортивную деятельность, включая тренерскую, за нарушение антидопинговых правил.