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Фигурное катание

10 января, 23:03

Экс-фигуристка Сотскова родила второго ребенка

Алина Савинова
Мария Сотскова.
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Выступавшая в одиночном катании российская фигуристка Мария Сотскова сообщила о рождении сына.

Бывшая спортсменка стала мамой во второй раз. В декабре 2023 года она родила дочь, которую назвали Верой.

«Добро пожаловать в семью, малыш Луи. Мы тебя очень ждали», — написала 24-летняя Сотскова в своих соцсетях, выложив фото с новорожденным малышом.

Сотскова является серебряным (2018) и бронзовым (2017) призером чемпионатов России, серебряным призером финала «Гран-при ISU» (2017). Также она принимала участие в Олимпиаде 2018 года, где стала восьмой.

Мария Сотскова. Потеря отца, развод и ребенок от бизнесмена. Как живет фигуристка Сотскова после допинг-скандала

В 2021 году фигуристка получила дисквалификацию на 10 лет (начало отстранения отсчитывается с 6 апреля 2020 года) и запрет на любую спортивную деятельность, включая тренерскую, за нарушение антидопинговых правил.

Фигурное катание
Мария Сотскова
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