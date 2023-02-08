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Фигурное катание

Сегодня, 15:10

Буянова рассказала, получится ли у Косторной в парном катании

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер России Елена Буянова отреагировала на переход российской фигуристки Алены Косторной в парное катание.

— Верите ли, что у Косторной получится в парном катании?

— Все покажет время. Талантливых людей очень много, но получается не у многих. Наших чемпионов не так много — это штучный материал. Будем ждать, наблюдать, — сказал Буянова.

16 января стало известно, что 19-летняя фигуристка перешла тренироваться от Елены Буяновой к специалисту по парному катанию Сергею Рослякову. Спортсменка будет выступать с партнером по шоу Георгием Куницей.

Фигурное катание
Алена Косторная
Елена Буянова (Водорезова)
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